Суд дозволив Януковичу виступити з останнім словом лежачи або сидячи 5 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 5 грудня, тоді екс-президент Віктор Янукович матиме ще одну можливість виступити з останнім словом. Про це заявив в суді прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.
“Задля забезпечення права на захист Віктора Януковича, суд оголошує перерву у судовому засіданні на 9:00 5 грудня”, — наголосив суддя.
Також суддя Владислав Дев’ятко додав: “...це не виключна практика, якщо обвинувачений Янукович до визначеної судом дати не зможе вилікуватися, суд не вважатиме проявом неповаги до суду, якщо він виступить в суді з останнім словом сидячи чи лежачи на лікарському ліжку, якщо стан здоров’я не дозволить йому перед судом стояти”.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив на 19 листопада цього року промову екс-президента Віктора Януковича з останнім словом. Суд офіційно запросив Януковича на 19 листопада.
Вчора стало відомо, про що написали російські ЗМІ, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.
У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік “з серйозними травмами”. За словами захисника, його клієнт лікуватиметься щонайменше три тижні.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.