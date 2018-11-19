Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом "лежа или сидя" 5 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 5 декабря, тогда у экс-президента Виктора Януковича будет еще одна возможность выступить с последним словом. Об этом заявил в суде прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
"Для обеспечения права на защиту Виктора Януковича, суд объявляет перерыв в судебном заседании на 9:00 5 декабря", - подчеркнул судья.
Также судья Владислав Девятко добавил: "... это не исключительная практика, если обвиняемый Янукович до определенной судом дате не сможет вылечиться, суд не сочтет проявлением неуважения к суду, если он выступит в суде с последним словом сидя или лежа на врачебной постели, если состояние здоровья не позволит ему перед судом стоять".
Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 19 ноября этого года речь экс-президента Виктора Януковича с последним словом. Суд официально пригласил Януковича повесткой.
Вчера стало известно, о чем написали российские СМИ, в Московской клиники имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.
В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одной из российских клиник "с серьезными травмами". По словам защитника, его клиент будет лечиться минимум три недели.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.