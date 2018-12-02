Янукович собирается выступать в суде с последним словом

По его словам, Виктор Янукович в коем случае не будет отказываться от выступления с последним словом на суде. В то же время, дату выступления назвать пока никто не может, а о состоянии здоровья Януковича адвокату ничего неизвестно.

"О состоянии здоровья буду знать в понедельник - вторник (3,4 декабря - ред.). В любом случае он желает выступать в суде", - сказал А. Горошинский.

На уточняющий вопрос УНН состоится выступление Януковича в суде в среду, 5 декабря, как и планировалось, Горошинский сказал, что все будет зависеть от состояния Виктора Януковича.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что Виктора Януковича госпитализировали в Московскую клинику имени Склифосовского с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис.



Как сообщал УНН, адвокатам Януковича ничего не известно о состоянии здоровья экс-президента Украины.



Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

