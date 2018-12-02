Янукович збирається виступати в суді з останнім словом

За його словами, Віктор Янукович в жодному разі не буде відмовлятися від виступу з останнім словом на суді. Водночас, дату виступу назвати поки ніхто не може, а про стан здоров’я Януковича адвокату нічого невідомо.

"Про стан здоров’я буду знати в понеділок – вівторок (3,4 грудня – ред.). В будь-якому разі він бажає виступати в суді", - сказав О. Горошинський.

На уточнююче питання УНН чи відбудеться виступ Януковича в суді в середу, 5 грудня, як і планувалося, Горошинский сказав, що все буде залежати від стану Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що Віктора Януковича госпіталізували до Московської клініки імені Скліфосовського з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри в теніс.



Як повідомляв УНН, адвокатам Януковича нічого не відомо про стан здоров’я екс-президента України.



Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

