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Янукович збирається виступати в суді з останнім словом

Янукович збирається виступати в суді з останнім словом

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович збирається виступити з останнім словом на судовому слуханні за обвинуваченням його у державній зраді. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

За його словами, Віктор Янукович в жодному разі не буде відмовлятися від виступу з останнім словом на суді. Водночас, дату виступу назвати поки ніхто не може, а про стан здоров’я Януковича адвокату нічого невідомо.

"Про стан здоров’я буду знати в понеділок – вівторок (3,4 грудня – ред.). В будь-якому разі він бажає виступати в суді", - сказав О. Горошинський.

На уточнююче питання УНН чи відбудеться виступ Януковича в суді в середу, 5 грудня, як і планувалося, Горошинский сказав, що все буде залежати від стану Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що Віктора Януковича госпіталізували до Московської клініки імені Скліфосовського з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри в теніс.

Як повідомляв УНН, адвокатам Януковича нічого не відомо про стан здоров’я екс-президента України.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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