Адвокат: Януковича лечит врач из Израиля, не исключена операция за границей

"Приехал в Москву по вопросу планируемого судебного заседания 5-го декабря. К сожалению, встретиться с Виктором Федоровичем лично не удалось", - написал Горошинский.



По его словам, ему удалось встретиться с приглашённым врачем из Израиля - известным хирургом Эялем Аттиасом, которого пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечение Януковича.

Как отметил Горошинский, врач сообщил ему, что "представители Президента Януковича обратились к нам в 20-х числах ноября. Они отправили для изучения некоторые медицинские документы. Мы их посмотрели и посчитали необходимым провести осмотр пациента. Согласовали дату приезда. По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная".



"На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно и не одного. Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд", - передал слова Аттиаса Горошинский.



При этом он отметил, что доктор по согласию с Януковичем передал эму экспертные заключения о состоянии здоровья последнего.



"Переданные мне доктором Аттиасом документы незамедлительно подам в Оболонский суд после моего возвращения", - заверил Горошинский.



Напомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что Виктора Януковича госпитализировали в Московскую клинику имени Склифосовского с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис.

Как сообщал УНН, адвокатам Януковича ничего не известно о состоянии здоровья экс-президента Украины.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Завтра, 5 декабря, ожидается его выступление с последним словом в Оболонском районном суде Киева.



