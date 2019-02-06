Янукович выезжал из России на лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович подтвердил, что покидал Российскую Федерацию для лечения. Об этом он заявил в начале сегодняшней пресс-конференции в России, передает корреспондент УНН.
"Я буквально несколько дней как вернулся в Россию, вы знаете, после лечения", - сказал Янукович.
В то же время он не уточнил, куда именно ездил на лечение.
Как сообщал УНН, адвокат бывшего президента Януковича Александр Горшинский сказал, что экс-президент Украины 17 ноября 2018 года получил травму ноги, может потребоваться дальнейшее лечение в Израиле. Не исключалась также операция.
Однако официальной информации о лечении Януковича, в частности на территории Израиля, не было.