Янукович виїжджав з Росії на лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович підтвердив, що залишав Російську Федерацію для лікування. Про це він заявив на початку сьогоднішньої прес-конференції в Росії, передає кореспондент УНН.
"Я буквально кілька днів як повернувся в Росію, ви знаєте, після лікування", - сказав Янукович.
У той же час він не уточнив, куди саме їздив на лікування.
Як повідомляв УНН, адвокат колишнього президента Януковича Олександр Горшинський сказав, що екс-президент України 17 листопада 2018 року отримав травму ноги, може знадобитися подальше лікування в Ізраїлі. Не виключалася також операція.
Однак офіційної інформації про лікування Януковича, зокрема на території Ізраїлю, не було.