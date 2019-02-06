Янукович рассказал, как получил травму
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович во время сегодняшней пресс-конференции в России рассказал, как получил травму, передает корреспондент УНН.
"Случилось все очень просто: утром, когда я пришел на корт, не было еще посетителей, мы были первые… Ранним утром был проливной дождь, где-то было открыто окно, и водичка залетела на корт. И прямо во время тренировки я упал, поскользнулся, там были деревянные лавочки", - рассказал Янукович.
Он сказал, что после лечения получил надежду на то, что сможет заниматься любимым спортом через месяц-два.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович подтвердил, что покидал РФ для лечения.
Ранее адвокат бывшего президента Януковича Александр Горшинский сказал, что экс-президент Украины 17 ноября 2018 года получил травму ноги, может потребоваться дальнейшее лечение в Израиле. Не исключалась также операция. Однако официальной информации о лечении Януковича, в частности на территории Израиля, не было.