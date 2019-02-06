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Янукович розповів, як отримав травму

Янукович розповів, як отримав травму

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії розповів, як отримав травму, передає кореспондент УНН.

"Сталося все дуже просто: вранці, коли я прийшов на корт, не було ще відвідувачів, ми були перші... Рано вранці був проливний дощ, десь було відкрито вікно, і водичка залетіла на корт. І прямо під час тренування я впав, послизнувся, там були дерев'яні лавочки", - розповів Янукович.

Він сказав, що після лікування отримав надію на те, що зможе займатися улюбленим спортом через місяць-два.

Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович підтвердив, що залишав РФ для лікування.

Раніше адвокат колишнього президента Януковича Олександр Горшинський сказав, що екс-президент України 17 листопада 2018 року одержав травму ноги, може знадобитися подальше лікування в Ізраїлі. Чи не виключалася також операція. Однак офіційної інформації про лікування Януковича, зокрема на території Ізраїлю, не було.

Українські Національні Новини

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