Янукович не явился на заседание Апелляционного суда

"На судебное заседание не явился обвиняемый Виктор Янукович, который был надлежащим образом уведомлен о дате, времени, месте рассмотрения уголовного производства в соответствии со статьей 323 УПК Украины", - сообщили на заседании.



Причину неявки в суде не отметили.



Напомним, сегодня Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу.



Апелляцию рассматривает коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Нововв, Ивана Мосьондзв, Александра Журавля и Оксаны Павленко.



Как сообщал УНН, адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор.

Апелляционный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня.

24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.