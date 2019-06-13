Янукович не явился на заседание Апелляционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович не явился на заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы его защиты на приговор Оболонского районного суда, передает УНН.
"На судебное заседание не явился обвиняемый Виктор Янукович, который был надлежащим образом уведомлен о дате, времени, месте рассмотрения уголовного производства в соответствии со статьей 323 УПК Украины", - сообщили на заседании.
Причину неявки в суде не отметили.
Напомним, сегодня Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу.
Апелляцию рассматривает коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Нововв, Ивана Мосьондзв, Александра Журавля и Оксаны Павленко.
Как сообщал УНН, адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор.
Апелляционный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня.
24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.