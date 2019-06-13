Янукович не з’явився на засідання Апеляційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович не з’явився на засідання Апеляційного суду Києва щодо розгляду скарги його захисту на вирок Оболонського районного суду, передає УНН.
"На судове засідання не з’явився обвинувачений Віктор Янукович, який був належним чином повідомлений про дату, час, місце розгляду кримінального провадження відповідно до статті 323 КПК України", - повідомили на засіданні.
Причину неявки у суді не зазначили.
Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд почав розгляд скарги на вирок Януковичу.
Апеляцію розглядає колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.
Як повідомляв УНН, адвокати Віктора Януковича подали п’ять апеляційних скарг на вирок.
Апеляційний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 13 червня.
24 січня суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи. Його визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ “Державна зрада” та ч.2 ст. 437.