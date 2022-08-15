Если вы за границей и ждали этой функции - регистрируйтесь: в "Дії" начали тестирование документов на английском

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"С начала полномасштабной войны 9 млн украинцев уехали за границу. Убегая от опасности, многие не успели взять бумажные документы. Поэтому хотим добавить в Дію документы на английском, чтобы вы могли пользоваться ими за границей", - рассказал Федоров.

Он отметил, что сейчас проводится бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта.

"Проверим, корректно ли работает переключение языка, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали этой функции в Дії — регистрируйтесь. Также восстанавливаем шеринг авто в Дії и хотим протестировать работу услуги. Принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека — владелец авто и водитель, который хочет пользоваться машиной. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы сделать пользование документами удобнее. Больше деталей и регистрация на бета-тест - по ссылке", - добавил министр.

Напомним

Пользователям государственного сервиса "Дія" стал доступен новый документ. Теперь можно получить справку о доходах.