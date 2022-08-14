У «Дії» з’явився новий документ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Користувачам державного сервісу «Дія» став доступний новий документ. Тепер можна отримати довідку про доходи, пише УНН.
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Така довідка необхідна для отримання візи до окремих держав світу, оформлення кредиту та отримання субсидії.
Донедавна для того, щоб отримати довідку українцям доводилося простоювати в чергах та органах ДПС. Для цього достатньо виконати наступні дії:
Як тільки довідка буде готова, заявник отримає електронною поштою відповідне повідомлення. Довідка про доходи з’явиться в особистому кабінеті на державному порталі на вкладці «Документи». Її можна завантажити на ПК чи смартфон. Скористатися новою послугою можуть повнолітні громадяни України. Дані для довідки підтягуються державним сервісом із Держреєстру фізосіб.
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