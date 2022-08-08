В YouTube запрацювали автоматичні українські субтитри

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"На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською. На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube", – повідомив Федоров.

Нагадаємо

В Україні стала доступною функція Instagram Music.