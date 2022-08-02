Функція Instagram Music стала доступна в Україні

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Як відомо, раніше українські користувачі могли додавати музику в Stories, лише перебуваючи у країнах, де ця функція була доступна, але їхні підписники, які перебували в Україні, все одно не могли прослухати пісні.

Накладати музику можна на фото, відео, а також на лайф-відео.

Як в Instagram додати музику в Stories:



При розміщенні Stories потрібно зайти в "меню стікерів" і вибрати функцію додавання музики.



Далі зі списку можна вибрати мелодію.



В процесі підбору музики можна вибрати конкретний уривок пісні, який ви хочете додати.

Крім цього, існує кілька форматів музики в Stories – іконкою з обкладинкою музичного альбому або біжучим рядком з текстом композиції.

Нагадаємо

З 1 серпня 2022 року Spotify запустив в Україні розділ з подкастами. Компанія не робила офіційних заяв з цього приводу, однак користувачі повідомляють про появу такого доступу. Подкасти можна слухати онлайн або офлайн, додавати в бібліотеку, ділитися у будь-якому тарифі.