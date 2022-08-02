Spotify відкрив українцям доступ до подкастів

Компанія не робила офіційних заяв з цього приводу, однак користувачі повідомляють про появу такого доступу.

Подкасти можна слухати онлайн або офлайн, додавати в бібліотеку, ділитися у будь-якому тарифі.

Нагадаємо, Spotify запустився в Україні 15 липня 2020 року. Сервіс доступний як безкоштовно, так і за підпискою (4,99 доларів на місяц). Розділ подкасти раніше був недостпуний українським користувачам.

Додамо

У січні 2022 року компанія потрапила у скандал через подкаст Джо Роґана за участі антивакцинаторів. У 2020 році Роґан підписав зі Spotify контракт на 100 млн дол. та передав компанії ексклюзивні права на шоу. Зараз його подкаст – найпопулярніший на стримінгу.