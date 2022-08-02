Spotify відкрив українцям доступ до подкастів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. З 1 серпня 2022 року Spotify запустив в Україні розділ з подкастами.
Компанія не робила офіційних заяв з цього приводу, однак користувачі повідомляють про появу такого доступу.
Подкасти можна слухати онлайн або офлайн, додавати в бібліотеку, ділитися у будь-якому тарифі.
Нагадаємо, Spotify запустився в Україні 15 липня 2020 року. Сервіс доступний як безкоштовно, так і за підпискою (4,99 доларів на місяц). Розділ подкасти раніше був недостпуний українським користувачам.
Додамо
У січні 2022 року компанія потрапила у скандал через подкаст Джо Роґана за участі антивакцинаторів. У 2020 році Роґан підписав зі Spotify контракт на 100 млн дол. та передав компанії ексклюзивні права на шоу. Зараз його подкаст – найпопулярніший на стримінгу.