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Spotify открыл украинцам доступ к подкастам

Spotify открыл украинцам доступ к подкастам

Киев • УНН

 • 402046 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. С 1 августа 2022 года Spotify запустил в Украине раздел с подкастами.

Компания не делала официальных заявлений на этот счет, однако пользователи сообщают о появлении такого доступа. 

Подкасты можно слушать онлайн или офлайн, добавлять в библиотеку, делиться в любом тарифе. 

Напомним, Spotify запустился в Украине 15 июля 2020 года. Сервис доступен как бесплатно, так и по подписке (4,99 долларов в месяц). Раздел подкасты раньше был недоступен украинским пользователям. 

Добавим

В январе 2022 года компания попала в скандал из-за подкаста Джо Рогана с участием антивакцинаторов. В 2020 году Роган подписал со Spotify контракт на 100 млн дол. и передал компании эксклюзивные права на шоу. Сейчас его подкаст – самый популярный на стриминге.

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