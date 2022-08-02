Функция Instagram Music стала доступна в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине стала доступна функция Instagram Music. Теперь пользователи соцсети могут публиковать истории с музыкой. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как известно, ранее украинские пользователи могли добавлять музыку в Stories, только находясь в странах, где эта функция была доступна, но находившиеся в Украине их подписчики все равно не могли прослушать песни.
Накладывать музыку можно на фото, видео, а также на лайф-видео.
Как в Instagram добавить музыку в Stories:
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- При размещении Stories нужно зайти в "меню стикеров" и выбрать функцию добавления музыки.
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- Далее из списка можно выбрать мелодию.
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В процессе подбора музыки можно выбрать конкретный отрывок песни, который вы хотите добавить.
Кроме этого, существует несколько форматов музыки в Stories – иконкой с обложкой музыкального альбома или бегущей строкой с текстом композиции.
Напомним
С 1 августа 2022 года Spotify запустил в Украине раздел с подкастами. Компания не делала официальных заявлений на этот счет, однако пользователи сообщают о появлении такого доступа. Подкасты можно прослушивать онлайн или офлайн, добавлять в библиотеку, делиться в любом тарифе.