В YouTube заработали автоматические украинские субтитры

Цитата

"На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский. На встречах с Google мы неоднократно обсуждали доступность сервисов компании на украинский язык. В частности, и субтитров на YouTube", – сообщил Федоров.

Напомним

В Украине стала доступна функция Instagram Music.