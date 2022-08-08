В YouTube заработали автоматические украинские субтитры
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В YouTube теперь можно смотреть иностранные видео с украинскими субтитрами. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН.
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"На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский. На встречах с Google мы неоднократно обсуждали доступность сервисов компании на украинский язык. В частности, и субтитров на YouTube", – сообщил Федоров.
Напомним
В Украине стала доступна функция Instagram Music.