Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію - реєструйтеся: у "Дії" розпочали тестування документів англійською
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У "Дії" розпочали бета-тестування шерингу авто та документів англійською. Українців закликали залучатися до тестування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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"З початку повномасштабної війни 9 млн українців виїхали за кордон. Тікаючи від небезпеки, багато людей не встигли взяти паперові документи. Тому хочемо додати в Дію документи англійською, щоб ви могли користуватися ними за кордоном", - розповів Федоров.
Він зазначив, що наразі проводиться бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта.
"Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в Дії — реєструйтеся. Також відновлюємо шеринг авто в Дії і хочемо протестувати роботу послуги. Взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною. Долучайтеся до бета-тесту, щоб зробити користування документами зручнішим. Буду вдячний за ваш фідбек! Більше деталей і реєстрація на бета-тест — за посиланням", - додав міністр.
Нагадаємо
Користувачам державного сервісу "Дія" став доступний новий документ. Тепер можна отримати довідку про доходи.