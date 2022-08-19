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Какие столичные школы откроют для очного обучения - ответ Кличко

Киев • УНН

 • 119822 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве планируют с 1 сентября открыть школы для обучения детей в том числе и в очном формате. Для очного обучения откроют только те заведения, где обустроены простейшие укрытия. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Какие столичные школы откроют для очного обучения - ответ Кличко

Цитата

«Для безопасности детей и учителей в школах и садах города провели мониторинг укрытий и помещений более 1 тысячи учебных заведений - о возможности их использования в качестве простейших укрытий и составили акты оценки этих помещений», - сообщил Кличко.

Детали

По его словам, на сегодняшний день обследовано 100% учебных заведений и составлены акты оценки 67% укрытий при учебных заведениях.

«В столице для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены простейшие укрытия. Учреждения же, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн формате», - написал Кличко.

В КГГА напомнили, что в столице планируют с 1 сентября открыть школы для обучения детей в том числе и в очном формате.

Дополнение

Министр образования и науки Сергей Шкарлет представил четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны, которую начала россия в Украине.

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