Які столичні школи відкриють для очного навчання - відповідь Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Києві планують з 1 вересня відкрити школи для навчання дітей зокрема і в очному форматі. Для очного навчання відкриють тільки ті заклади, де облаштовані найпростіші укриття. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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«Задля безпеки дітей та вчителів у школах та садках міста здійснили моніторинг укриттів та приміщень понад 1 тисячі закладів освіти - щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів та склали акти оцінки цих приміщень», - повідомив Кличко.
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За його словами, на сьогодні обстежено 100% закладів освіти та складено акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти.
«У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади ж, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн форматі», - написав Кличко.
В КМДА нагадали, що у столиці планують з 1 вересня відкрити школи для навчання дітей зокрема і в очному форматі.
Доповнення
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабної війни, яку розпочала росія в Україні.