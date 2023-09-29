Как сейчас выглядит штаб чф рф в Севастополе после удара - появилось фото
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Крымский телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографию, как сейчас выглядит штаб чф рф в Севастополе после удара, передает УНН.
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"Фото в хорошем качестве: текущее состояние штаба чф в Севастополе. Собственно, хорошо все обвалилось", - говорится в подписи к фото.
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22 сентября в оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Позже Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф.
В ССО ВСУ указали, что после поражения штаба флота рф погибли 34 офицера.