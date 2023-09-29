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Как сейчас выглядит штаб чф рф в Севастополе после удара - появилось фото

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Крымский телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографию, как сейчас выглядит штаб чф рф в Севастополе после удара, передает УНН.

Детали

"Фото в хорошем качестве: текущее состояние штаба чф в Севастополе. Собственно, хорошо все обвалилось", - говорится в подписи к фото.

Дополнение

22 сентября в оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.

Позже Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф.

В ССО ВСУ указали, что после поражения штаба флота рф погибли 34 офицера.

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