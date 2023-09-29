Як зараз виглядає штаб чф рф у Севастополі після удару - з'явилося фото

Деталі

"Фото у хорошій якості: поточний стан штабу чф у Севастополі. Власне, добре все обвалилося", - ідеться у підписі до фото.

Доповнення

22 вересня в окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф.

У ССО ЗСУ вказали, що після ураження штабу флоту рф загинули 34 офіцери.