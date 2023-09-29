Як зараз виглядає штаб чф рф у Севастополі після удару - з'явилося фото
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кримський телеграм-канал "Крымский ветер" опублікував фотографію, як зараз виглядає штаб чф рф у Севастополі після удару, передає УНН.
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"Фото у хорошій якості: поточний стан штабу чф у Севастополі. Власне, добре все обвалилося", - ідеться у підписі до фото.
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22 вересня в окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.
Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф.
У ССО ЗСУ вказали, що після ураження штабу флоту рф загинули 34 офіцери.