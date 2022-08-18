Как украинцы могут получить медицинскую помощь в Кракове: инструкция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинцы, получившие в Польше временную защиту, имеют доступ к бесплатной медицинской помощи наравне с гражданами Польши. В местной поликлинике достаточно показать загранпаспорт с отметкой о пересечении границы или другой документ, подтверждающий, что вы приехали после 24 февраля. Как записаться на прием и какие медицинские услуги бесплатны для граждан Украины сообщает издание UAinKrakow.pl, информирует УНН.
Детали
В том случае, если украинцы находились в Польше до начала полномасштабной войны, то должны быть застрахованы в Управлении социального страхования и ежемесячно платить взносы в Национальный фонд здравоохранения.
Страхование
В страховой полис можно вписать членов семьи- жену/супруга и несовершеннолетних детей. При этом платить за них страховые взносы не придется. Некоторые фирмы предлагают своим работникам социальный пакет, в который входит корпоративный страховой полис. Он дополняет стандартный пакет медицинских услуг, гарантирующий налогоплательщикам ZUS. Проверить наличие страхования и узнать больше информации можно на официальном сайте ZUS.
Как найти медицинское учреждение в Кракове
Посещение врача первичной медицинской помощи бесплатно, если медицинское учреждение заключило договор с NFZ. Дети до 8 лет обязательно должны находиться под наблюдением педиатра. Первичную помощь оказывают в большинстве учреждений здравоохранения. Нужно предварительно позвонить туда и договориться о дате консультации и осмотра или же записаться лично или онлайн.
Какие документы взять с собой:
• номер PESEL;
• загранпаспорт;
• медицинскую карточку, результаты предварительных анализов и обследований - все, что есть в наличии (по возможности сделайте перевод);
• непогашенные е-рецепты и направления к узкопрофильным специалистам;
• перечень принимаемых лекарств.
Какие услуги оказывают врачи:
• медицинские осмотры и консультации;
• диагностика: лабораторные анализы, рентген, УЗИ и другие исследования (список бесплатных исследований определяет NFZ);
• направление на лечение в специализированные клиники и больницы;
• профилактические прививки;
• профилактические осмотры ребенка на разных этапах его развития;
• скрининги;
• сестринские процедуры и манипуляции (уколы, ЭКГ, измерение артериального давления и т.п.);
• консультации по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний.
Куда обращаться в экстренных случаях
В случае экстренной помощи, например, хирургической, сразу надо обращаться в Госпитальное отделение скорой помощи.
«Скорая» – только для экстренных случаев. Например, если человек потерял сознание, или у него есть сильное кровотечение. Если человек в сознании, но есть подозрение на сотрясение мозга, то он должен самостоятельно добраться до больницы. Чтобы вызвать скорую, звоните 112 или 999.
Дополнение
В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что беременным украинкам, которые находятся за границей и не состоят на учете в Украине, больничный откроют дистанционно.