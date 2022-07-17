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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У МОЗ розповіли, як вагітним українкам за кордоном відкрити лікарняний

У МОЗ розповіли, як вагітним українкам за кордоном відкрити лікарняний

Київ • УНН

 • 181679 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що вагітним українкам, що знаходяться за кордоном та не стоять на обліку в Україні, лікарняний відкриють дистанційно, пише УНН.

Деталі

Як інформують у Міністерстві, вагітні українки, які виїхали за кордон через російську військову агресію, зможуть оформити медичний висновок про тимчасову непрацездатність без особистого відвідування лікаря.

Цитата

"На час воєнного стану ми дозволили лікарям формувати МВТН без особистого прийому вагітної. Щоб і надалі гарантувати вагітним українкам право на фінансову допомогу від держави. Як це виглядає на практиці? На 30-ому тижні вагітності жінка має зв’язатися з лікарем, який вів або веде її вагітність, надіслати медичні документи з останнього обстеження в країні перебування і заявити про бажання сформувати МВТН. Цей МВТН може сформувати і сімейний лікар, з яким у жінки укладена декларація. Якщо контакт зі своїм лікарем був втрачений, можна звернутися до іншого лікаря, який має доступ до ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я - Ред.)", - повідомила заступник Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Доповнення

Лікар створить електронний лікарняний на підставі іноземних медичних документів, які надасть вагітна. Таким чином українки зможуть отримати соціальні виплати від нашої держави.

Нагадаємо 

Експерти проєкту "Підтримай дитину", створено за сприяння Міносвіти, підготували базові поради для дорослих, як доречно будувати стосунки з дитиною, що переживає посттравматичний стрес.

Українські Національні Новини

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