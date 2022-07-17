Батькам дали поради, як підтримати дитину, яка переживає посттравматичний стрес
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Експерти проєкту «Підтримай дитину», створено за сприяння Міносвіти, підготували базові поради для дорослих, як доречно будувати стосунки з дитиною, що переживає посттравматичний стрес, повідомляє УНН.
Поради допоможуть налагодити контакт, заспокоїти та виявити піклування про малечу:
• подбайте, аби дитина перебувала в теплі та безпеці, подалі від шуму та значного скупчення людей;
• частіше обіймайте та притуляйте дитину до себе;
• говоріть із дитиною спокійним і ласкавим голосом;
• приділяйте дитині якомога більше часу та уваги;
• постійно нагадуйте дитині, що вона в безпеці;
• поясніть дитині, що вона не винна в тому, що сталося;
• намагайтеся не розлучати дитину з тими, хто піклується про неї — із братами, сестрами, близькими родичами;
• дотримуйтеся звичного режиму дня, створюйте умови для ігор та відпочинку;
• відповідаючи на запитання дитини про події, що відбулися, пояснюйте усе простими словами, уникайте подробиць, що можуть налякати, а також пояснюйте, що відбувається у поточний момент;
• намагайтеся убезпечити дитину від трагічних сцен або розповідей очевидців, від розпитування сторонніми про події, які можуть травмувати психіку малечі;
• дозволяйте дитині бути поруч із вами, якщо їй страшно;
• будьте терплячими, якщо дитина починає поводитися, як діти молодшого віку;
• дозвольте дитині сумувати, вислуховуйте її думки і страхи без осуду, питайте, що її турбує, чого вона боїться, підтримуйте її, обговоріть, як поводитися, щоб почуватися в безпеці;
• чітко визначте правила поведінки дитини та поясніть їх;
• заохочуйте прагнення дитини бути корисною оточенню, надавайте їй таку можливість.
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