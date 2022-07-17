Родителям дали советы, как поддержать ребенка, переживающего посттравматический стресс

Советы помогут наладить контакт, успокоить и проявить заботу о малышах:

• позаботьтесь, чтобы ребенок находился в тепле и безопасности, подальше от шума и значительного скопления людей;

• чаще обнимайте и прижимайте ребенка к себе;

• говорите с ребенком спокойным и ласковым голосом;

• уделяйте ребенку как можно больше времени и внимания;

• постоянно напоминайте ребенку, что он в безопасности;

• объясните ребенку, что он не виноват в случившемся;

• старайтесь не разлучать ребенка с теми, кто заботится о нем — с братьями, сестрами, близкими родственниками;

• соблюдайте привычный режим дня, создавайте условия для игр и отдыха;

• отвечая на вопросы ребенка о произошедших событиях, объясняйте все простыми словами, избегайте подробностей, которые могут напугать, а также объясняйте, что происходит в текущий момент;

• старайтесь обезопасить ребенка от трагических сцен или рассказов очевидцев, от расспроса посторонними о событиях, которые могут травмировать психику малышей;

• позволяйте ребенку быть рядом с вами, если ему страшно;

• будьте терпеливы, если ребенок начинает вести себя, как дети младшего возраста;

• позвольте ребенку грустить, выслушивайте его мысли и страхи без осуждения, спрашивайте, что его беспокоит, чего он боится, поддерживайте его, обсудите, как себя вести, чтобы чувствовать себя в безопасности;

• четко определите правила поведения ребенка и объясните их;

• поощряйте стремление ребенка быть полезным окружению, предоставляйте ему такую ​​возможность.

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