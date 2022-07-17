Родителям дали советы, как поддержать ребенка, переживающего посттравматический стресс
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Эксперты проекта «Поддержи ребенка», созданного при содействии Минобразования, подготовили базовые советы для взрослых, как уместно строить отношения с ребенком, переживающим посттравматический стресс, сообщает УНН.
Советы помогут наладить контакт, успокоить и проявить заботу о малышах:
• позаботьтесь, чтобы ребенок находился в тепле и безопасности, подальше от шума и значительного скопления людей;
• чаще обнимайте и прижимайте ребенка к себе;
• говорите с ребенком спокойным и ласковым голосом;
• уделяйте ребенку как можно больше времени и внимания;
• постоянно напоминайте ребенку, что он в безопасности;
• объясните ребенку, что он не виноват в случившемся;
• старайтесь не разлучать ребенка с теми, кто заботится о нем — с братьями, сестрами, близкими родственниками;
• соблюдайте привычный режим дня, создавайте условия для игр и отдыха;
• отвечая на вопросы ребенка о произошедших событиях, объясняйте все простыми словами, избегайте подробностей, которые могут напугать, а также объясняйте, что происходит в текущий момент;
• старайтесь обезопасить ребенка от трагических сцен или рассказов очевидцев, от расспроса посторонними о событиях, которые могут травмировать психику малышей;
• позволяйте ребенку быть рядом с вами, если ему страшно;
• будьте терпеливы, если ребенок начинает вести себя, как дети младшего возраста;
• позвольте ребенку грустить, выслушивайте его мысли и страхи без осуждения, спрашивайте, что его беспокоит, чего он боится, поддерживайте его, обсудите, как себя вести, чтобы чувствовать себя в безопасности;
• четко определите правила поведения ребенка и объясните их;
• поощряйте стремление ребенка быть полезным окружению, предоставляйте ему такую возможность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бей, беги, замри": психолог рассказала, как взрослые реагируют на войну и как сохранять спокойствие во время боевых действий