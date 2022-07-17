В Минздраве рассказали, как беременным украинкам за границей открыть больничный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что беременным украинкам, которые находятся за границей и не состоят на учете в Украине, больничный откроют дистанционно, пишет УНН.
Детали
Как информируют в Министерстве, беременные украинки, выехавшие за границу из-за российской военной агрессии, смогут оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности без личного посещения врача.
Цитата
"На время военного положения мы разрешили врачам формировать МВТН без личного приема беременной. Чтобы и в дальнейшем гарантировать беременным украинкам право на финансовую помощь от государства. Как это выглядит на практике? На 30-й неделе беременности женщина должна связаться с врачом, который вел или ведет ее беременность, прислать медицинские документы по последнему обследованию в стране пребывания и заявить о желании сформировать МВТН, который может сформировать и семейный врач, с которым у женщины заключена декларация. Если контакт со своим врачом был утрачен, можно обратиться к другому врачу, имеющему доступ к ЕСОЗ (Электронная система здравоохранения - Ред.)", - сообщила заместитель Министра здравоохранения Мария Карчевич.
Дополнение
Врач создаст электронный больничный на основании иностранных медицинских документов, которые предоставит беременная. Таким образом, украинки смогут получить социальные выплаты от нашего государства.
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