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В Минздраве рассказали, как беременным украинкам за границей открыть больничный

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что беременным украинкам, которые находятся за границей и не состоят на учете в Украине, больничный откроют дистанционно, пишет УНН.

Детали

Как информируют в Министерстве, беременные украинки, выехавшие за границу из-за российской военной агрессии, смогут оформить медицинское заключение о временной нетрудоспособности без личного посещения врача.

Цитата

"На время военного положения мы разрешили врачам формировать МВТН без личного приема беременной. Чтобы и в дальнейшем гарантировать беременным украинкам право на финансовую помощь от государства. Как это выглядит на практике? На 30-й неделе беременности женщина должна связаться с врачом, который вел или ведет ее беременность, прислать медицинские документы по последнему обследованию в стране пребывания и заявить о желании сформировать МВТН, который может сформировать и семейный врач, с которым у женщины заключена декларация. Если контакт со своим врачом был утрачен, можно обратиться к другому врачу, имеющему доступ к ЕСОЗ (Электронная система здравоохранения - Ред.)", - сообщила заместитель Министра здравоохранения Мария Карчевич.

Дополнение

Врач создаст электронный больничный на основании иностранных медицинских документов, которые предоставит беременная. Таким образом, украинки смогут получить социальные выплаты от нашего государства.

Напомним 

Эксперты проекта "Поддержи ребенка", созданные при содействии Минобразования, подготовили базовые советы для взрослых, как уместно строить отношения с ребенком, переживающим посттравматический стресс.

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