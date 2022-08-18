Як українці можуть отримати медичну допомогу у Кракові: інструкція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українці, які отримали в Польщі тимчасовий захист, мають доступ до безплатної медичної допомоги на рівні з громадянами Польщі. У місцевій поліклініці достатньо показати закордонний паспорт з відміткою про перетин кордону або інший документ, який підтверджує, що ви приїхали після 24 лютого. Як записатися на прийом та які медичні послуги є безплатними для громадян України повідомляє видання UAinKrakow.pl, інформує УНН.
Деталі
У тому випадку, якщо українці перебували в Польщі до початку повномасштабної війни, то повинні бути застраховані в Управлінні соціального страхування і щомісяця сплачувати внески до Національного фонду охорони здоров’я.
Страхування
У страховий поліс можна вписати членів сім’ї - дружину/чоловіка та неповнолітніх дітей. При цьому сплачувати за них страхові внески не доведеться. Деякі фірми пропонують своїм працівникам соціальний пакет, в який входить приватний корпоративний страховий поліс. Він доповнює стандартний пакет медичних послуг, який гарантує платникам податків ZUS. Перевірити наявність страхування та дізнатися більше інформації можна на офіційному сайті ZUS.
Як знайти медичний заклад у Кракові
Відвідування лікаря первинної медичної допомоги є безплатним, якщо медичний заклад уклав договір з NFZ. Натомість, діти до 8 років обов’язково повинні перебувати під наглядом педіатра. Первинну допомогу надають у більшості закладів охорони здоров’я. Треба попередньо зателефонувати туди та домовитися про дату консультації й огляду або ж записатися особисто або онлайн.
Які документи взяти з собою:
• номер PESEL;
• закордонний паспорт;
• медичну картку, результати попередніх аналізів та обстежень - все, що є в наявності (за можливості зробіть переклад);
• непогашені е-рецепти й направлення до вузькопрофільних спеціалістів;
• перелік ліків, які приймаєте.
Які послуги надають лікарі:
• медичні огляди та консультації;
• діагностика: лабораторні аналізи, рентген, УЗД й інші дослідження (перелік безплатних досліджень визначає NFZ);
• направлення на лікування в спеціалізовані клініки та лікарні;
• профілактичні щеплення;
• профілактичні огляди дитини на різних етапах її розвитку;
• скринінги;
• сестринські процедури й маніпуляції (уколи, ЕКГ, вимірювання артеріального тиску тощо);
• консультації щодо здорового способу життя та профілактики захворювань.
Куди звертатися в екстрених випадках
У разі екстреної допомоги, наприклад, хірургічної, то відразу треба звертатися до Шпитального відділення швидкої допомоги.
«Швидка» - лише для екстрених випадків. Наприклад, якщо людина знепритомніла, або в неї є сильна кровотеча. Якщо людина при тямі, але є підозра на струс мозку, то вона мусить самостійно дістатися до лікарні. Щоб викликати швидку, дзвоніть 112 або 999.
Доповнення
У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що вагітним українкам, що знаходяться за кордоном та не стоять на обліку в Україні, лікарняний відкриють дистанційно.