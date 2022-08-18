Як українці можуть отримати медичну допомогу у Кракові: інструкція

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українці, які отримали в Польщі тимчасовий захист, мають доступ до безплатної медичної допомоги на рівні з громадянами Польщі. У місцевій поліклініці достатньо показати закордонний паспорт з відміткою про перетин кордону або інший документ, який підтверджує, що ви приїхали після 24 лютого. Як записатися на прийом та які медичні послуги є безплатними для громадян України повідомляє видання UAinKrakow.pl, інформує УНН.