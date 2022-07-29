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Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, - Трасс

Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, - Трасс

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Министерша иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, претендующая на замену премьер-министра заявила, что станет «самым большим другом» Украины, если выиграет должность, и сказала, что немедленно позвонит президенту Украины Владимиру Зеленском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Джонсон, вынужденный объявить о своей отставке в начале этого месяца из-за восстания в его Консервативной партии из-за серии скандалов, был активным сторонником Украины после вторжения России в феврале. Он дважды ездил в Киев на встречу с Зеленским.

Трасс, которая как министерша иностранных дел контролировала введение санкций против ближайших к президенту России лиц, заявила, что будет работать с союзниками, чтобы предоставить Украине больше оружия и гуманитарной помощи.

Цитата

«Как премьер-министр я буду крупнейшим другом Украины — следуя стопам Бориса Джонсона — и буду полностью отдана тому, чтобы путин потерпел поражение в Украине и потерпел стратегическое поражение, и чтобы Россия была ограничена в будущем», — сказала она в заявлении.

Трасс лидирует в опросах среди членов Консервативной партии, которые окончательно решат, кто станет следующим премьер-министром Великобритании после недель голосования 5 сентября.

Напомним

Зеленский обеспокоен, что новый премьер Британии, возможно, будет поддерживать Украину меньше, чем Джонсон.

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