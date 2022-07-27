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Зеленский обеспокоен, что новый премьер Британии возможно будет поддерживать Украину меньше Джонсона

Зеленский обеспокоен, что новый премьер Британии возможно будет поддерживать Украину меньше Джонсона

Киев • УНН

 • 166462 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украине в противовес Борису Джонсону. Об этом он заявил в интервью телеканалу TalkTV, которое цитирует The Times и Kyiv Post, передает УНН.

Отвечая на вопрос о скором уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра, Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Великобритания может не оказать такой поддержки при новом лидере.

Цитата

«Честно говоря, я беспокоюсь об этом. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки. Потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказываемой британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке», - сказал Зеленский.

Детали

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Джонсон останется в британской политике во главе угла.

«Я хочу, чтобы он был где-то ( в британской – ред.) в политике… Я не хочу, чтобы он исчез, но решение находится в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы позицию он ни занял, он всегда будет с Украиной. Это от сердца», — добавил он о Джонсоне.

Обсуждая двух оставшихся кандидатов на его замену, Риши Сунака и Лиз Трасс, он сказал: «Я был бы рад очень тесно сотрудничать, как мы это делали с Борисом. Такие же тесные отношения с Великобританией и Украиной. Я знаю, что эти два кандидата очень уважаемы и пользуются поддержкой народа и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров».

Дополнение

Борис Джонсон в разговоре с бывшим казначеем Питером Круддасом заявил, что он не хочет уходить в отставку с поста премьер-министра Великобритании и хотел бы "стереть" свой уход.

Добавим

Опрос YouGov среди членов Консервативной партии, которые примут решение о следующем лидере, показал, что 50% считают Министра иностранных дел Трасс лучшим в первых дебатах в понедельник, а 39% поддержали бывшего министра финансов Сунака.

Победитель выборов, который будут определен путем голосования 200 000 членов-консерваторов партии, будет объявлен 5 сентября.

Украинские Национальные Новости

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