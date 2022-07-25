Борис Джонсон: я не хочу уходить в отставку и останусь, если меня поддержат консерваторы – The Telegraph

Детали

Джонсон также сказал Круддасу за обедом в пятницу, что он "хочет бороться на следующих всеобщих выборах как лидер Консервативной партии", говорится в сообщении.

"Во взглядах Бориса не было никакой двусмысленности. Он наверняка не хочет уходить в отставку. Он хочет продолжать и верит, что с членством за спиной он может это сделать", — цитирует слова Круддаса The Telegraph.

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