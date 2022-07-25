Борис Джонсон: я не хочу йти у відставку і залишусь, якщо мене підтримають консерватори – The Telegraph

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Джонсон також сказав Круддасу за обідом у п'ятницю, що він "хоче боротися на наступних загальних виборах як лідер Консервативної партії", йдеться в повідомленні.

"У поглядах Бориса не було жодної двозначності. Він напевно не хоче йти у відставку. Він хоче продовжувати і вірить, що із членством за спиною він може це зробити", — цитує слова Круддаса The Telegraph.

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