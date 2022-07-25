Борис Джонсон: я не хочу йти у відставку і залишусь, якщо мене підтримають консерватори – The Telegraph
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Борис Джонсон у розмові з колишнім казначеєм Пітером Круддасом заявив, що він не хоче йти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії і хотів би "стерти" свій відхід, повідомила The Telegraph, передає УНН.
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Джонсон також сказав Круддасу за обідом у п'ятницю, що він "хоче боротися на наступних загальних виборах як лідер Консервативної партії", йдеться в повідомленні.
"У поглядах Бориса не було жодної двозначності. Він напевно не хоче йти у відставку. Він хоче продовжувати і вірить, що із членством за спиною він може це зробити", — цитує слова Круддаса The Telegraph.
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