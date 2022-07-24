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Борис Джонсон має намір у майбутньому повернутися на посаду прем'єра Британії - The Sunday Times

Борис Джонсон має намір у майбутньому повернутися на посаду прем'єра Британії - The Sunday Times

Київ • УНН

 • 116125 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Глава британського уряду Борис Джонсон, який йде у відставку, має намір повернути собі посаду прем'єра в майбутньому. Про це повідомила газета The Sunday Times з посиланням на свої джерела у канцелярії прем'єра, передає УНН.

Деталі

На думку співрозмовника видання, Джонсон розраховує, що його наступник розчарує парламент і тоді консерватори знову можуть покликати його на посаду лідера партії та уряду.

Цитата

«Джонсон думає, що прихід будь-якого його наступника до влади може призвести до катастрофи і через кілька років після поразки консерваторів на загальних виборах партія зможе повернутися, коли потрібен буде хтось енергійний і здатний знову привести консерваторів до влади. На його думку, він може стати цією людиною», — заявило джерело газети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Hasta la vista, baby": Борис Джонсон під оплески законодавців виголосив прощальну промову

Нагадаємо

7 липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції оголосив про відставку.

У своєму виступі він звернувся до українського народу із обіцянкою подальшої підтримки.

Ліз Трасс зустрінеться із Ріші Сунаком у фінальному раунді напруженої боротьби за місце Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

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