Борис Джонсон має намір у майбутньому повернутися на посаду прем'єра Британії - The Sunday Times
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Глава британського уряду Борис Джонсон, який йде у відставку, має намір повернути собі посаду прем'єра в майбутньому. Про це повідомила газета The Sunday Times з посиланням на свої джерела у канцелярії прем'єра, передає УНН.
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На думку співрозмовника видання, Джонсон розраховує, що його наступник розчарує парламент і тоді консерватори знову можуть покликати його на посаду лідера партії та уряду.
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«Джонсон думає, що прихід будь-якого його наступника до влади може призвести до катастрофи і через кілька років після поразки консерваторів на загальних виборах партія зможе повернутися, коли потрібен буде хтось енергійний і здатний знову привести консерваторів до влади. На його думку, він може стати цією людиною», — заявило джерело газети.
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