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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Hasta la vista, baby": Борис Джонсон під оплески законодавців виголосив прощальну промову

"Hasta la vista, baby": Борис Джонсон під оплески законодавців виголосив прощальну промову

Київ • УНН

 • 230738 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Борис Джонсон під оплески членів його Консервативної партії закінчив звернення до парламенту під час свого останнього виступу в якостіпрем'єр-міністра Великої Британії. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Цитата

«Ми допомогли, я допоміг пережити цій країні пандемію і допоміг врятувати іншу країну від варварства. І, чесно кажучи, цього достатньо, щоби не продовжувати. Місія в основному виконана, - сказав Джонсон. - Я захочу подякувати всім тут, hasta la vista, baby».

Додамо

58-річний Джонсон оголосив про свою відставку з посади лідера Консервативної партії минулого четверга, але залишається на Даунінг-стріт. Нового очільника Консервативної партії планують оголосити 5 вересня.

Наразі 3 претендентів беруть участь у внутрішньому конкурсі на лідерство.

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