"Hasta la vista, baby": Борис Джонсон під оплески законодавців виголосив прощальну промову

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«Ми допомогли, я допоміг пережити цій країні пандемію і допоміг врятувати іншу країну від варварства. І, чесно кажучи, цього достатньо, щоби не продовжувати. Місія в основному виконана, - сказав Джонсон. - Я захочу подякувати всім тут, hasta la vista, baby».

Додамо

58-річний Джонсон оголосив про свою відставку з посади лідера Консервативної партії минулого четверга, але залишається на Даунінг-стріт. Нового очільника Консервативної партії планують оголосити 5 вересня.

Наразі 3 претендентів беруть участь у внутрішньому конкурсі на лідерство.