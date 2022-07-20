"Hasta la vista, baby": Борис Джонсон под аплодисменты законодателей произнес прощальную речь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Борис Джонсон под аплодисменты членов его Консервативной партии закончил обращение в парламент во время своего последнего выступления в качестве премьер-министра Великобритании. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
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«Мы помогли, я помог пережить этой стране пандемию и помог спасти другую страну от варварства. И, честно говоря, этого достаточно, чтобы не продолжать. Миссия в основном выполнена, – сказал Джонсон. – Я захочу поблагодарить всех здесь, hasta la vista, baby».
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58-летний Джонсон объявил о своей отставке с поста лидера Консервативной партии в прошлый четверг, но остается на Даунинг-стрит. Нового главу Консервативной партии планируют объявить 5 сентября.
Сейчас 3 претендента принимают участие во внутреннем конкурсе на лидерство.