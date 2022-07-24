Борис Джонсон намерен в будущем вернуться на пост премьера Британии — The Sunday Times

Детали

По мнению собеседника издания, Джонсон рассчитывает, что его преемник разочарует парламент и тогда Консерваторы вновь могут позвать его на пост лидера партии и правительства.

Цитата

«Джонсон думает, что приход любого его преемника к власти может обернуться катастрофой и через несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах партия сможет вернуться, когда нужен будет кто-то энергичный и способный вновь привести консерваторов к власти. По его мнению, он может стать этим человеком», — заявил источник газеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Hasta la vista, baby": Борис Джонсон под аплодисменты законодателей произнес прощальную речь

Напомним

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции объявил об отставке.

В своем выступлении он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.

Лиз Трасс встретится с Риши Сунаком в финальном раунде напряженной борьбы за место Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.