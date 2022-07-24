Борис Джонсон намерен в будущем вернуться на пост премьера Британии — The Sunday Times
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон намеревается вернуть себе пост премьера в будущем. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в канцелярии премьера, передает УНН.
Детали
По мнению собеседника издания, Джонсон рассчитывает, что его преемник разочарует парламент и тогда Консерваторы вновь могут позвать его на пост лидера партии и правительства.
Цитата
«Джонсон думает, что приход любого его преемника к власти может обернуться катастрофой и через несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах партия сможет вернуться, когда нужен будет кто-то энергичный и способный вновь привести консерваторов к власти. По его мнению, он может стать этим человеком», — заявил источник газеты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Hasta la vista, baby": Борис Джонсон под аплодисменты законодателей произнес прощальную речь
Напомним
7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции объявил об отставке.
В своем выступлении он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.
Лиз Трасс встретится с Риши Сунаком в финальном раунде напряженной борьбы за место Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.