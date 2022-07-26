Дебаты за кресло премьера Британии закончились после того, как ведущая потеряла сознание в прямом эфире
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Дебаты в прямом эфире между двумя кандидатами, претендующими на место Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании, драматически завершились во вторник, когда ведущая потеряла сознание. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
Детали
Министр иностранных дел Лиз Трасс, лидер букмекеров на выборах руководства Консервативной партии, и бывший министр финансов Риши Сунак обсуждали свои планы, когда в студии раздался громкий грохот.
Дебаты, которые вели Talk TV и газета Sun и транслировались в прямом эфире, оборвались, и Трасс выглядела явно озабоченно.
"Боже мой", – сказала она.
Talk TV сообщил, что ведущая Кейт Маккан потеряла сознание.
Трансляция ненадолго возобновилась, показывая, как два кандидата говорят с небольшой аудиторией в студии, хотя звука не было.
Трасс и Сунак снова поссорились из-за своих налоговых планов и планов расходов, а также из-за того, что они будут делать для преодоления кризиса стоимости жизни.
Дебаты во вторник были второй очной борьбой между двумя претендентами.
Опрос YouGov среди членов Консервативной партии, которые примут решение о следующем лидере, показал, что 50% считают Трасс лучшим в первых дебатах в понедельник, а 39% поддержали Сунака.
Победитель выборов, которые будут определены путем голосования 200 000 членов-консерваторов партии, будет объявлен 5 сентября.
Liz Truss leaves stage- What on earth just happened in the Sun debate? pic.twitter.com/FPIyjUqtKk— Julian Druker (@Julian5News) July 26, 2022