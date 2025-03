Дебаты за кресло премьера Британии закончились после того, как ведущая потеряла сознание в прямом эфире

Детали

Министр иностранных дел Лиз Трасс, лидер букмекеров на выборах руководства Консервативной партии, и бывший министр финансов Риши Сунак обсуждали свои планы, когда в студии раздался громкий грохот.

Дебаты, которые вели Talk TV и газета Sun и транслировались в прямом эфире, оборвались, и Трасс выглядела явно озабоченно.

"Боже мой", – сказала она.

Talk TV сообщил, что ведущая Кейт Маккан потеряла сознание.

Трансляция ненадолго возобновилась, показывая, как два кандидата говорят с небольшой аудиторией в студии, хотя звука не было.

Трасс и Сунак снова поссорились из-за своих налоговых планов и планов расходов, а также из-за того, что они будут делать для преодоления кризиса стоимости жизни.

Дебаты во вторник были второй очной борьбой между двумя претендентами.

Опрос YouGov среди членов Консервативной партии, которые примут решение о следующем лидере, показал, что 50% считают Трасс лучшим в первых дебатах в понедельник, а 39% поддержали Сунака.

Победитель выборов, которые будут определены путем голосования 200 000 членов-консерваторов партии, будет объявлен 5 сентября.

Liz Truss leaves stage- What on earth just happened in the Sun debate? pic.twitter.com/FPIyjUqtKk

— Julian Druker (@Julian5News) July 26, 2022