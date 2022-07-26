Дебати за крісло прем'єра Британії закінчилися після того, як ведуча знепритомніла у прямому ефірі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Дебати у прямому ефірі між двома кандидатами, які претендують на місце Бориса Джонсона на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, драматично завершилися у вівторок, коли ведуча знепритомніла. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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Міністр закордонних справ Ліз Трасс, лідер букмекерів на виборах керівництва Консервативної партії, і колишній міністр фінансів Ріші Сунак обговорювали свої плани, коли в студії пролунав гучний гуркіт.
Дебати, які вели Talk TV та газета Sun і транслювалися у прямому ефірі, обірвалися, і Трасс виглядала явно стурбовано.
"Боже мій", – сказала вона.
Talk TV повідомив, що ведуча Кейт Маккан втратила свідомість.
Трансляція ненадовго відновилася, показуючи, як два кандидати розмовляють із невеликою аудиторією у студії, хоча звуку не було.
Трасс і Сунак знову посварилися через свої податкові плани та плани витрат, а також через те, що вони робитимуть для подолання кризи вартості життя.
Дебати у вівторок були другою очною боротьбою між двома претендентами.
Опитування YouGov серед членів Консервативної партії, які ухвалять рішення про наступного лідера, показало, що 50% вважають Трасс найкращим у перших дебатах в понеділок, а 39% підтримали Сунака.
Переможця виборів, які будуть визначені шляхом голосування 200 000 членів-консерваторів партії, буде оголошено 5 вересня.
Liz Truss leaves stage- What on earth just happened in the Sun debate? pic.twitter.com/FPIyjUqtKk— Julian Druker (@Julian5News) July 26, 2022