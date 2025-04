Дебати за крісло прем'єра Британії закінчилися після того, як ведуча знепритомніла у прямому ефірі

Деталі

Міністр закордонних справ Ліз Трасс, лідер букмекерів на виборах керівництва Консервативної партії, і колишній міністр фінансів Ріші Сунак обговорювали свої плани, коли в студії пролунав гучний гуркіт.

Дебати, які вели Talk TV та газета Sun і транслювалися у прямому ефірі, обірвалися, і Трасс виглядала явно стурбовано.

"Боже мій", – сказала вона.

Talk TV повідомив, що ведуча Кейт Маккан втратила свідомість.

Трансляція ненадовго відновилася, показуючи, як два кандидати розмовляють із невеликою аудиторією у студії, хоча звуку не було.

Трасс і Сунак знову посварилися через свої податкові плани та плани витрат, а також через те, що вони робитимуть для подолання кризи вартості життя.

Дебати у вівторок були другою очною боротьбою між двома претендентами.

Опитування YouGov серед членів Консервативної партії, які ухвалять рішення про наступного лідера, показало, що 50% вважають Трасс найкращим у перших дебатах в понеділок, а 39% підтримали Сунака.

Переможця виборів, які будуть визначені шляхом голосування 200 000 членів-консерваторів партії, буде оголошено 5 вересня.

Liz Truss leaves stage- What on earth just happened in the Sun debate? pic.twitter.com/FPIyjUqtKk

— Julian Druker (@Julian5News) July 26, 2022