Зеленський стурбований, що новий прем'єр Британії, можливо, буде підтримувати Україну менше за Джонсона

Відповідаючи на запитання про швидке звільнення Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра, Зеленський висловив стурбованість тим, що Велика Британія може не надати такої підтримки за нового лідера.

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«Чесно кажучи, я турбуюсь про це. Ми хотіли б мати хоча б такий самий рівень підтримки. Тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень британської підтримки. Британці були лідерами в такій підтримці», - сказав Зеленський.

Деталі

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Джонсон залишиться в британській політиці на чільному місці.

«Я хочу, щоб він був десь (в британській – ред.) у політиці… Я не хочу, щоб він зник, але рішення знаходиться в руках британського народу. Але я впевнений, що хоч би яку позицію він зайняв, він завжди буде з Україною. Це від серця», — додав він про Джонсона.

Обговорюючи двох кандидатів на його заміну, Ріші Сунака і Ліз Трасс, він сказав: «Я був би радий дуже тісно співпрацювати, як ми це робили з Борисом. Такі самі тісні стосунки з Великою Британією та Україною. Я знаю, що ці два кандидати дуже шановані та користуються підтримкою народу та суспільства Великої Британії. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів».

Доповнення

Борис Джонсон у розмові з колишнім скарбником Пітером Круддасом заявив, що він не хоче йти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії і хотів би "стерти" свій відхід.

Додамо

Опитування YouGov серед членів Консервативної партії, які ухвалять рішення про наступного лідера, показало, що 50% вважають Міністра закордонних справ Трасс найкращим у перших дебатах у понеділок, а 39% підтримали колишнього міністра фінансів Сунака.

Переможця виборів, який буде визначений шляхом голосування 200 000 членів-консерваторів партії, буде оголошено 5 вересня.