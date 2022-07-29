Як прем’єр-міністр я буду найбільшим другом України, - Трасс
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, яка претендує на заміну прем’єр-міністра, заявила, що стане «найбільшим другом» України, якщо виграє посаду, і сказала, що негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Джонсон, який був змушений оголосити про свою відставку на початку цього місяця через повстання в його Консервативній партії через серію скандалів, був активним прихильником України після вторгнення Росії в лютому. Він двічі їздив у столицю Київ на зустріч із Зеленським.
Трасс, яка як міністерка закордонних справ контролювала запровадження санкцій проти найближчих до президента Росії осіб, заявила, що працюватиме з союзниками, щоб надати Україні більше зброї та гуманітарної допомоги.
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«Як прем’єр-міністр я буду найбільшим другом України — слідуючи стопам Бориса Джонсона — і буду повністю віддана тому, щоб путін зазнав поразки в Україні та зазнав стратегічної поразки, і щоб Росія була обмежена в майбутньому», — сказала вона в заяві.
Трасс лідирує в опитуваннях серед членів Консервативної партії, які остаточно вирішать, хто стане наступним прем'єр-міністром Великобританії після тижнів голосування 5 вересня.
Нагадаємо
Зеленський стурбований, що новий прем'єр Британії, можливо, буде підтримувати Україну менше за Джонсона.