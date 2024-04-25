Ядерные объекты в Польше при их появлении станут целью россии - мид рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  103898 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  129084 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  135952 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  128872 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118152 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104283 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102107 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137383 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157869 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154363 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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18 апреля 2024, 13:51  •  498110 просмотра

Ядерные объекты в Польше при их появлении станут целью россии - мид рф

Заместитель министра иностранных дел рф угрожает, что если Польша развернет ядерные объекты, они станут военными целями для россии.

Новости Мира •   •  8433 просмотра
Ядерные объекты в Польше при их появлении станут целью россии - мид рф

ВР планирует взяться за урегулирование народовластия

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который вводит различные формы прямой демократии для жителей общин, включая общественные слушания, обсуждения, собрания, петиции и участие в формировании бюджета, а также обязательную отчетность местных депутатов и утверждение уставов общин.

Общество •   •  9852 просмотра
ВР планирует взяться за урегулирование народовластия

Евлаш: россияне ударили, предварительно, "Искандером" по железной дороге в Черкасской области

Российский ракетный удар по Смеле, Черкасская область, повредил железную дорогу, гражданскую инфраструктуру и частные дома.

Война •   •  22617 просмотра
Евлаш: россияне ударили, предварительно, "Искандером" по железной дороге в Черкасской области

За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет

Житель Тернополя пытался незаконно переслать за границу окаменелые отпечатки доисторических существ возрастом 443 миллиона лет, которые были изъяты киевской таможней.

Криминал и ЧП •   •  19888 просмотра
За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет

В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости

В омске на одном из предприятий произошел пожар, в результате которого сгорели три резервуара с нефтью на площади 500 квадратных метров. На тушении пожара работали 58 пожарных и 15 единиц техники.

Новости Мира •   •  18607 просмотра
В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости

Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Бывшего военнослужащего срочной службы задержали за предоставление координат для вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.

Война •   •  18563 просмотра
Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

Настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, взяли под стражу, ему грозит до 8 лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  18614 просмотра
Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский

16 украинских детей, принудительно депортированных в россию, были освобождены и воссоединились со своими семьями благодаря помощи Катара.

Общество •   •  20631 просмотра
16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский

Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев

Германия уверяет, что украинские мужчины не будут лишены статуса беженца в стране, несмотря на решение Украины временно приостановить консульское обслуживание мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом.

Общество •   •  16809 просмотра
Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев

рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец

россия может попытаться манипулировать Докладом Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год с целью дискредитации Украины, поэтому мир должен быть готовым противостоять информационным атакам России, предупреждает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Общество •   •  16781 просмотра
рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец