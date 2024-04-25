Постоянное размещение ядерных объектов в Польше не улучшит ее безопасность, считает заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков. По его словам, такие объекты станут военной целью для россии. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

рябков заявил, что расширение практики совместных ядерных миссий НАТО имеет дестабилизирующий характер и "по факту угрожающий". По его мнению, приближение совместных ядерных миссий стран НАТО к российским границам обостряет угрозу рф.

Я уже не говорю о постоянном размещении - о чем тоже горячие головы в Варшаве заказывают", - добавил он. "Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам восторженно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане - сказал рябков.

По его мнению, дискуссия о размещении ядерных объектов НАТО в Польше - "развивающаяся история". Он отметил, что в рф следят за тем, как в Варшаве эта тема "отрабатывается во внутреннем дискурсе".

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.