"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская отреагировала на довольно резкую критику в соцсетях относительно воспитания своих двух детей, а также объяснила, как именно проводит время с чадами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.

Итак, Могилевская начала получать сообщения от подписчиков о том, что она якобы больше внимания уделяет пятилетней дочери Соне, а старшая дочь Мишель редко появляется в ее фотоблоге. Могилевская опровергла эти предположения и объяснила, что девочка сама не желает сниматься, однако это не означает, что она получает меньше внимания.

Старшая дочь требует гораздо больше внимания. Просто она подросток и ей не очень хочется сниматься с мамой. Мы очень много работаем над духовным ростом, ценностями, которых сегодня нет. Я просыпаюсь очень рано. Если раньше я делала медитации, то сейчас я читаю книги о воспитании детей. Как именно работаю с ребенком? Прежде всего задаю очень много разных вопросов, чтобы заставить ее рефлексировать. Важно, чтобы она сама училась думать - рассказала Могилевская в Instagram.

Певица также отметила значительный прогресс Мишель: за четыре года после удочерения, девочка приобрела новые ценности и очень расширила мировоззрение.

Не знаю, какой будет Соня, потому что она еще маленькая. Но я точно знаю, что моя старшая дочь будет сердечным и классным ребенком. Я расплакалась! Она нереальная! Она такие результаты дала за четыре года - подытожила звездная мама.

