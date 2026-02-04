"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей

$43.190.22
16:19 • 2956 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 6594 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 7250 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 8320 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 16933 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24448 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19095 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22282 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35894 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51516 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 43438 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 24693 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР11:55 • 4962 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби13:46 • 14644 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49 • 6684 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 24939 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 58685 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 59713 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 98725 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали2 февраля, 18:38 • 106929 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей17:19 • 114 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры16:32 • 1300 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палате15:33 • 2844 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн14:18 • 4614 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 27016 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей, объяснив, что старшая дочь Мишель не хочет сниматься. Певица рассказала о работе над духовным ростом детей и значительном прогрессе Мишель.

"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская отреагировала на довольно резкую критику в соцсетях относительно воспитания своих двух детей, а также объяснила, как именно проводит время с чадами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.

Итак, Могилевская начала получать сообщения от подписчиков о том, что она якобы больше внимания уделяет пятилетней дочери Соне, а старшая дочь Мишель редко появляется в ее фотоблоге. Могилевская опровергла эти предположения и объяснила, что девочка сама не желает сниматься, однако это не означает, что она получает меньше внимания.

Старшая дочь требует гораздо больше внимания. Просто она подросток и ей не очень хочется сниматься с мамой. Мы очень много работаем над духовным ростом, ценностями, которых сегодня нет. Я просыпаюсь очень рано. Если раньше я делала медитации, то сейчас я читаю книги о воспитании детей. Как именно работаю с ребенком? Прежде всего задаю очень много разных вопросов, чтобы заставить ее рефлексировать. Важно, чтобы она сама училась думать 

- рассказала Могилевская в Instagram.

Певица также отметила значительный прогресс Мишель: за четыре года после удочерения, девочка приобрела новые ценности и очень расширила мировоззрение. 

Не знаю, какой будет Соня, потому что она еще маленькая. Но я точно знаю, что моя старшая дочь будет сердечным и классным ребенком. Я расплакалась! Она нереальная! Она такие результаты дала за четыре года  

- подытожила звездная мама.

Наталья Могилевская стала участницей ДТП из-за гололеда, что привело к столкновению трех автомобилей.

Станислав Кармазин

