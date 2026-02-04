"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок

Відома українська виконавиця Наталія Могилевська відреагувала на досить різку критику у соцмережах щодо виховання своїх двох дітей, а також пояснила, як саме проводить час із чадами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.

Отож, Могилевська почала отримувати повідомлення від підписників стосовно того, що вона нібито більше уваги приділяє п’ятирічній доньці Соні, а старша дочка Мішель рідко з’являється у її фотоблозі. Могилевська спростувала ці припущення та пояснила, що дівчинка сама не бажає зніматися, однак це не означає, що вона отримує менше уваги.

Старша донька потребує набагато більше уваги. Просто вона підліток і їй не дуже хочеться зніматися із мамою. Ми дуже багато працюємо над духовним зростанням, цінностями, яких сьогодні немає. Я прокидаюсь дуже рано. Якщо раніше я робила медитації, то зараз я читаю книжки про виховання дітей. Як саме працюю з дитиною? Насамперед ставлю дуже багато різних запитань, щоб змусити її рефлексувати. Важливо, щоб вона сама вчилася думати