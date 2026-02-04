"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок
Київ • УНН
Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок, пояснивши, що старша донька Мішель не хоче зніматися. Співачка розповіла про роботу над духовним зростанням дітей та значний прогрес Мішель.
Відома українська виконавиця Наталія Могилевська відреагувала на досить різку критику у соцмережах щодо виховання своїх двох дітей, а також пояснила, як саме проводить час із чадами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.
Отож, Могилевська почала отримувати повідомлення від підписників стосовно того, що вона нібито більше уваги приділяє п’ятирічній доньці Соні, а старша дочка Мішель рідко з’являється у її фотоблозі. Могилевська спростувала ці припущення та пояснила, що дівчинка сама не бажає зніматися, однак це не означає, що вона отримує менше уваги.
Старша донька потребує набагато більше уваги. Просто вона підліток і їй не дуже хочеться зніматися із мамою. Ми дуже багато працюємо над духовним зростанням, цінностями, яких сьогодні немає. Я прокидаюсь дуже рано. Якщо раніше я робила медитації, то зараз я читаю книжки про виховання дітей. Як саме працюю з дитиною? Насамперед ставлю дуже багато різних запитань, щоб змусити її рефлексувати. Важливо, щоб вона сама вчилася думати
Співачка також відзначила значний прогрес Мішель: за чотири роки після вдочеріння, дівчинка набула нових цінностей та неабияк розширила світогляд.
Не знаю, якою буде Соня, бо вона ще маленька. Але я точно знаю, що моя старша донька буде сердечною та класною дитиною. Я розплакалася! Вона нереальна! Вона такі результати дала за чотири роки
