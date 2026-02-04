"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок

$43.190.22
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 6016 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 6776 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 7864 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 16764 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24369 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19043 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22241 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35861 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51440 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 43297 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 24473 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР11:55 • 4874 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 14526 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 6478 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 24542 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 58462 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 59526 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 98536 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 106742 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Державний кордон України
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 8 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 1074 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 2702 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 4464 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 26947 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок, пояснивши, що старша донька Мішель не хоче зніматися. Співачка розповіла про роботу над духовним зростанням дітей та значний прогрес Мішель.

"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок

Відома українська виконавиця Наталія Могилевська відреагувала на досить різку критику у соцмережах щодо виховання своїх двох дітей, а також пояснила, як саме проводить час із чадами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.

Отож, Могилевська почала отримувати повідомлення від підписників стосовно того, що вона нібито більше уваги приділяє п’ятирічній доньці Соні, а старша дочка Мішель рідко з’являється у її фотоблозі. Могилевська спростувала ці припущення та пояснила, що дівчинка сама не бажає зніматися, однак це не означає, що вона отримує менше уваги.

Старша донька потребує набагато більше уваги. Просто вона підліток і їй не дуже хочеться зніматися із мамою. Ми дуже багато працюємо над духовним зростанням, цінностями, яких сьогодні немає. Я прокидаюсь дуже рано. Якщо раніше я робила медитації, то зараз я читаю книжки про виховання дітей. Як саме працюю з дитиною? Насамперед ставлю дуже багато різних запитань, щоб змусити її рефлексувати. Важливо, щоб вона сама вчилася думати 

- розповіла Могилевська в Instagram.

Співачка також відзначила значний прогрес Мішель: за чотири роки після вдочеріння, дівчинка набула нових цінностей та неабияк розширила світогляд. 

Не знаю, якою буде Соня, бо вона ще маленька. Але я точно знаю, що моя старша донька буде сердечною та класною дитиною. Я розплакалася! Вона нереальна! Вона такі результати дала за чотири роки  

- підсумувала зіркова мама.

Нагадаємо

Наталія Могилевська стала учасницею ДТП через ожеледицю, що призвела до зіткнення трьох автомобілів.

Станіслав Кармазін

