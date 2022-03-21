WSJ: США отправляют Украине тайно приобретенные советские системы ПВО

Детали

Так, системам, которые, по словам одного американского чиновника, включают в себя SA-8 (зенитный комплекс "Оса"), уже несколько десятилетий, они были приобретены США якобы для изучения технологий, используемых российскими военными.

Оружие знакомо украинским военным, которые унаследовали этот тип техники после распада Советского Союза, отмечает издание.

Сообщается, что США на протяжении десятилетий якобы приобрели небольшое количество советских систем противоракетной обороны, чтобы их могли изучить эксперты американской разведки, это также должно было помочь в обучении американских войск.

Часть оружия советского образца хранилась в Арсенале Редстоун в Алабаме. Источники сообщили, что по крайней мере часть того, что отправили США, поступило с этой базы, добавив, что недавно на ближайший аэродром в Хантсвилле, штат Алабама, прилетели военно-транспортные C-17.

По словам одного из источников, приобретенных у Белоруссии в 1994 году систем С-300 не было среди систем, которые отправляются в Украину.

Ежегодный законопроект о государственных расходах, недавно принятый Конгрессом и подписанный президентом Байденом, включает формулировку, разрешающую администрации передавать украинским военным и партнерам по Организации Североатлантического договора самолеты, боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование, которое либо уже находится за границей, либо в существующих запасах.

Ранее

Как сообщал УНН, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о дополнительных 800 миллионов долларов США военной помощи Украине.

Помощь включает в себя, в том числе, 800 зенитных систем Stinger, 2000 ракетных комплексов Javelin, 1000 единиц легкого противоброневого оружия и 6000 противоброневых систем AT-4.