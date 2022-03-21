WSJ: США відправляють Україні таємно придбані радянські системи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. США відправляють частину систем ППО радянського виробництва, яке вони таємно придбали кілька десятиліть тому, для підтримки українських збройних сил у відбитті російських повітряних і ракетних атак. Про це повідомило у понеділок The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, пише УНН.
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Так, системам, які, за словами одного американського чиновника, включають в себе SA-8 (зенітний комплекс "Оса"), вже кілька десятиліть, вони були придбані США нібито для вивчення технологій, використовуваних російськими військовими.
Зброя знайома українським військовим, які успадкували цей тип техніки після розпаду Радянського Союзу, зазначає видання.
Повідомляється, що США протягом десятиліть нібито придбали невелику кількість радянських систем протиракетної оборони, щоб їх могли вивчити експерти американської розвідки, це також повинно було допомогти в навчанні американських військ.
Частина зброї радянського зразка зберігалася в арсеналі Редстоун в Алабамі. Джерела повідомили, що принаймні частина того, що відправили США, надійшла з цієї бази, додавши, що нещодавно на найближчий аеродром в Хантсвіллі, штат Алабама, прилетіли військово-транспортні C-17.
За словами одного з джерел, придбаних у Білорусі в 1994 році систем С-300 не було серед систем, які відправляються в Україну.
Щорічний законопроект про державні витрати, нещодавно прийнятий Конгресом і підписаний президентом Байденом, включає формулювання, що дозволяє адміністрації передавати українським військовим і партнерам по Організації Північноатлантичного договору літаки, боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання, яке або вже знаходиться за кордоном, або в існуючих запасах.
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Як повідомляв УНН, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткові 800 мільйонів доларів США військової допомоги Україні.
Допомога включає в себе, в тому числі, 800 зенітних систем Stinger, 2000 ракетних комплексів Javelin, 1000 одиниць легкої протиброневої зброї і 6000 протиброневих систем AT-4.