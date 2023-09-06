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WSJ: Китай запрещает использование iPhone госчиновникам на работе

WSJ: Китай запрещает использование iPhone госчиновникам на работе

Киев • УНН

 • 362388 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Китай приказал чиновникам центральных правительственных учреждений не использовать iPhone от Apple и другие устройства иностранных брендов для работы и не приносить их в офис, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По словам источников, в последние недели в Китае сотрудники получали инструкции от своего начальства в чат-группах или на собраниях на рабочем месте. Как сообщается, неясно, насколько широко распространялись приказы, но аналогичные сообщения были переданы сотрудникам некоторых центральных правительственных регулирующих органов. 

Пекин в течение многих лет запрещал правительственным чиновникам в некоторых агентствах использовать iPhone для работы, но теперь этот запрет расширен, говорят люди. Последний приказ, как отмечается, также сигнализирует об активизации усилий Пекина по обеспечению строгого соблюдения своих правил.

"Эта директива является последним шагом в кампании Пекина по сокращению зависимости от иностранных технологий и повышению кибербезопасности и проводится на фоне кампании по ограничению потоков конфиденциальной информации за пределами границ Китая", - отмечает издание.

Как указано, этот шаг Пекина может оказать сдерживающее воздействие на иностранные бренды в Китае, включая Apple. Apple доминирует на рынке смартфонов высокого класса в стране и считает Китай одним из своих крупнейших рынков, полагаясь на него для получения около 19% своего общего дохода.

Дополнение

Ограничения Китая отражают аналогичные запреты в США против Huawei, а также против чиновников, использующих принадлежащий Китаю TikTok, при этом обе сверхдержавы обеспокоены утечками данных на фоне повышенного внимания к национальной безопасности.

Пекин призывает свои агентства и государственные предприятия заменить иностранные технологии, включая компьютеры, операционные системы и программное обеспечение, отечественными продуктами, которые они считают безопасными и контролируемыми, пишет издание.

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