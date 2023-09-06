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WSJ: Китай забороняє використання iPhone держчиновникам на роботі

WSJ: Китай забороняє використання iPhone держчиновникам на роботі

Київ • УНН

 • 362390 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Китай наказав чиновникам центральних урядових установ не використовувати iPhone від Apple та інші пристрої іноземних брендів для роботи і не приносити їх до офісу, з посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, в останні тижні в Китаї співробітники отримували інструкції від свого начальства в чат-групах або на зборах на робочому місці. Як повідомляється, незрозуміло, наскільки широко поширювалися накази, але аналогічні повідомлення були передані співробітникам деяких центральних урядових регулюючих органів. 

Пекін протягом багатьох років забороняв урядовим чиновникам у деяких агентствах використовувати iPhone для роботи, але тепер цю заборону розширено, кажуть люди. Останній наказ, як зазначається, також сигналізує про активізацію зусиль Пекіна щодо забезпечення суворого дотримання своїх правил.

"Ця директива є останнім кроком у кампанії Пекіна зі скорочення залежності від іноземних технологій і підвищення кібербезпеки і проводиться на тлі кампанії з обмеження потоків конфіденційної інформації за межами кордонів Китаю", - зазначає видання.

Як зазначено, цей крок Пекіна може мати стримувальний вплив на іноземні бренди в Китаї, зокрема на Apple. Apple домінує на ринку смартфонів високого класу в країні і вважає Китай одним зі своїх найбільших ринків, покладаючись на нього для отримання близько 19% свого загального доходу.

Доповнення

Обмеження Китаю віддзеркалюють аналогічні заборони в США проти Huawei, а також проти чиновників, які використовують TikTok, що належить Китаю, водночас обидві держави стурбовані витоками даних на тлі підвищеної уваги до національної безпеки.

Пекін закликає свої агентства і державні підприємства замінити іноземні технології, включно з комп'ютерами, операційними системами та програмним забезпеченням, вітчизняними продуктами, які вони вважають безпечними і контрольованими, пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Reuters: Китай створить новий держфонд на 40 млрд дол. для стимулювання виробництва чипів

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