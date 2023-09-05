Reuters: Китай створить новий держфонд на 40 млрд дол. для стимулювання виробництва чипів

Деталі

Імовірно, це буде найбільший із трьох фондів, створених Китайським інвестиційним фондом в індустрії інтегральних мікросхем, також відомим як Великий фонд.

Його мета в 300 мільярдів юанів (41 мільярд доларів) більша, ніж в аналогічних фондах у 2014 і 2019 роках, що, згідно зі звітами уряду, зібрали 138,7 мільярдів юанів і 200 мільярдів юанів відповідно.

Однією з основних сфер інвестицій стане обладнання для виробництва чипів, розповіли одна із двох людей і третя людина, знайома із ситуацією.

За словами двох джерел, новий фонд був схвалений китайською владою останніми місяцями. Процес збору коштів, імовірно, триватиме кілька місяців, і поки що незрозуміло, коли буде запущено третій фонд або чи буде внесено подальші зміни до плану, повідомили перші два джерела.

За словами трьох осіб, Великий фонд розглядає щонайменше дві установи для інвестування капіталу нового фонду. SINO-IC Capital, як очікується, залишиться одним із менеджерів третього фонду, сказали двоє джерел. Китайські чиновники також звернулися до China Aerospace Investment, інвестиційного підрозділу державної корпорації China Aerospace Science and Technology Corporation, щоб обговорити можливість стати одним із менеджерів, повідомили двоє джерел.

Доповнення

Глава КНР Сі Цзіньпін, як зазначено, уже давно наголошує на необхідності досягнення Китаєм самозабезпеченості напівпровідниками. Ця необхідність стала ще більш нагальною після того, як Вашингтон запровадив низку заходів з експортного контролю за останні кілька років, посилаючись на побоювання, що Пекін може використати передові чипи для підвищення свого військового потенціалу, зазначає видання.